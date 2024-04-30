Мэр Москвы сообщил о планах развития внутреннего туризма

В столице утвердили программу развития туризма до 2030 года. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

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Стремительный рост туризма — одна из важнейших тенденций развития современной Москвы. В 2011–2019 годах среднегодовой темп увеличения турпотока составлял рекордные 7,2 процента — в полтора раза больше, чем в мире в целом (4,6 процента).

Пик пришелся на 2019 год, когда столица приняла рекордное число гостей — 25,1 миллиона человек, из них 5,7 миллиона приехали из-за рубежа.

Вместе с туристами в город пришли огромные дополнительные доходы, появились рабочие места. В том же году объем туристского потребления составил 1073 миллиарда рублей, а его доля в валовом региональном продукте (ВРП) столицы достигла исторического максимума — 5,3 процента. В бюджет Москвы поступило 147 миллиардов рублей налогов. Кроме того, туризм дал дополнительный импульс развитию сферы услуг (торговля, общепит и другие), которая преимущественно представлена малым и средним бизнесом.

«А затем в наш город пожаловали незваные гости. Сначала COVID-19, а затем беспрецедентные санкции. Последствия этих ударов для туриндустрии могли стать катастрофичными, однако Москва справилась, выдержала удар. Благодаря комплексным мерам поддержки мы сохранили инфраструктуру и кадры отрасли. И это стало залогом быстрого восстановления индустрии гостеприимства, которое началось сразу же, как только город начал снимать ковидные ограничения», — написал Мэр Москвы.

В 2023 году Москву посетили 24,5 миллиона туристов, турпоток вплотную приблизился к рекордному 2019 году. Он может превзойти этот показатель уже в 2024 году. В прошлом году столицу посетили 22,2 миллиона внутренних туристов, что уже превысило доковидные показатели.

Оборот туристского потребления впервые составил около 1,3 триллиона рублей, а поступления в городской бюджет достигли 178 миллиардов рублей.

В рамках программы развития туризма Москвы до 2030 года обсуждаются способы сохранения динамики роста турпотока с учетом новых реалий, выявляется потенциал внутреннего и въездного туризма, а также определяется будущее инфраструктуры отдыха и гостиничного сектора столицы.

Ее реализация станет существенным вкладом в решение задачи, поставленной Президентом России в послании Федеральному Собранию, — к 2030 году вдвое увеличить турпоток (до 140 миллионов человек ежегодно).

Планируется, что к 2030 году на долю Москвы придется 35–40 процентов от общего числа туристов России — 52 миллиона человек. Город будет ежегодно принимать примерно 20 миллионов экскурсантов — гостей, которые приезжают без ночевки на один день.

Столица внесет существенный вклад в достижение национального показателя, не только привлекая туристов, но и генерируя турпоток в другие регионы, — на москвичей приходится самый большой процент туристов из всех, кто путешествует по стране.

Туриндустрия укрепит свои позиции как один из драйверов развития экономики Москвы. По предварительным оценкам экспертов, выручка отрасли вырастет в 2,7 раза — до 3,6 триллиона рублей. Вклад в ВРП увеличится до восьми процентов, а объем доходов от туризма — до 500 миллиардов рублей.

Достижение этих целей возможно только в тесном сотрудничестве города и бизнеса. Туристическая отрасль Москвы объединяет настоящих профессионалов. Они формируют первое впечатление о городе, создают уникальные туры и экскурсии, открывают рестораны и отели — новые визитные карточки столицы, организовывают крупные культурные и деловые мероприятия. Индустрия туризма и гостеприимства охватывает более 50 отраслей, и ее развитие напрямую зависит от общей слаженной работы.

Опора на внутренний туризм. Стимулирование въездного туризма

Основным драйвером развития отрасли в ближайшие годы будет оставаться внутренний туризм. К 2030 году Москву посетят приблизительно 46 миллионов жителей других регионов России. Это примерно в два раза больше, чем в 2023 году.

«Москва занимает особое место в сердце каждого российского туриста. Надеемся, что через шесть лет каждый россиянин сможет сказать, что хотя бы раз ездил отдыхать в столицу», — написал Сергей Собянин.

Опора на внутренний туризм не конъюнктурное решение. Это будет вкладом в укрепление связей и дружбы между жителями разных регионов России. Как показывает мировой опыт, внутренний туризм гораздо более устойчив к различным колебаниям экономической и политической конъюнктуры.

«При этом, конечно же, мы по-прежнему открыты для зарубежных гостей и вместе с коллегами из Правительства России продолжим создавать благоприятные условия для въездного туризма. Планируем, что в 2030 году число иностранных туристов достигнет шести миллионов, в основном из других стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и других частей света. Москва будет рада каждому гостю, который приезжает с добрыми намерениями. И мы будем делать все для того, чтобы наши граждане смогли по-новому открыть для себя родную столицу, ближе познакомиться с ее богатой историей и бесценным культурным наследием, а зарубежные туристы — проникнуться красотой, величием и радушием российской столицы», — отметил Мэр Москвы.

Преимущества столицы в туристической отрасли остаются неизменными и будут только увеличиваться. Москва представляет собой комфортный зеленый мегаполис более чем с 900 разнообразными парками и скверами. Помимо традиционных мест отдыха у воды в столице можно провести время в новых пляжных зонах с бассейнами в парках и на фестивальных площадках.

Крупнейший деловой центр

Москва — город, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее. Это крупнейший транспортный узел страны.

Росту турпотока будет способствовать развитие рельсового каркаса Центрального транспортного узла, а также создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей, начиная с маршрута Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург.