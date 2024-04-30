Как изменятся тарифы на регулярных речных маршрутах Москвы

В столичном департаменте транспорта напомнили о сезонном изменении тарифов на регулярных речных маршрутах. С 1 мая в будни стоимость билета останется прежней - 150 рублей, а в выходные и праздничные дни - 300 рублей.

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Турникеты принимают карту "Тройку" с билетом "Единый" на 90 или 365 дней, а также карту москвича. Бесплатным останется проезд для детей до 7 лет в сопровождении взрослого.

Напомним, в столице работают два регулярных маршрута речного электротранспорта: "Печатники" - ЗИЛ и Киевский вокзал - "Сердце столицы". Строго по расписанию по Москве-реке курсируют 12 электросудов с остановками на 12 причалах. Столичные власти прорабатывают еще пять маршрутов, в том числе с выходом в Подмосковье. Согласно стратегии развития московского транспорта, до 2030 года по Москве-реке будет ходить 60 электросудов, для приема которых построят 67 причалов. Число же самих поездок вырастет до 24,3 тысячи в сутки.