Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве 30 апреля ожидается переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре. Температура воздуха установится на отметках от 21 до 23 градусов тепла.

Ночью будет похолодание до плюс 10 градусов. Также в столицу придет юго-западный, западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 760 мм ртутного столба.

Тепло от плюс 19 до плюс 24 градусов также ожидается в Подмосковье. Ночью температура опустится до плюс семи градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что 30 апреля и 1 мая в Москве температура воздуха днем прогреется до плюс 22 градусов. По словам Ильина, возможны кратковременные дожди. При этом в четверг, 2 мая, по словам синоптика, на небе появится больше облаков, а вероятность дождей увеличится.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 30 апреля в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди, и температура воздуха в дневные часы будет находиться в районе 15 градусов тепла. По данным Центра погоды «Фобос», в Петербурге во вторник днем ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с. Давление немного выше нормы.