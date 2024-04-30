Подстанцию скорой помощи построят в районе Царицыно

Подстанция скорой медицинской помощи появится в районе Царицыно. Проектная документация на строительство уже согласована, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

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«Подстанция скорой помощи на шесть машин расположится по адресу: Пролетарский проспект, владение 24. Это будет здание переменной этажности в один — три этажа. Там появятся складские и административно-бытовые помещения, а также автостоянка с пунктом мойки», — рассказал Иван Щербаков.

На подстанции будут работать шесть выездных бригад: четыре общепрофильные, одна специализированная педиатрическая и одна специализированная выездная бригада анестезиологии и реанимации.

Территорию подстанции благоустроят и озеленят. Кроме того, там будут парковки и площадки со скамейками для отдыха.