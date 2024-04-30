Путин разрешил проведение Фестиваля "Спасская башня" в 2024 году на Красной площади

В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2024 году пройдёт с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

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По своему масштабу, наполнению и зрелищности Фестиваль «Спасская башня» не имеет аналогов. Ежегодно он подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

В одном из своих обращений Президент России Владимир Путин отметил:

«Этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни нашей столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества».

В 2022 году Фестиваль «Спасская башня» отпраздновал своё 15-летие. За это время он принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями Фестиваля стали более860 000 человек. Аудитория прямых трансляций Проекта превысила 50 миллионов человек.

«Спасская башня» славится своими вечерними представлениями.

Уже стала доброй традицией ежегодная благотворительная программа Фестиваля, предусматривающая безвозмездное распространение нескольких тысяч билетов среди социально незащищённых групп населения, а также среди учреждений дошкольного и школьного образования Москвы, Подмосковья и других регионов России. В 2022 году, помимо указанных категорий, в программу были включены семьи военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине. Кроме вечерних шоу, в программу мероприятий Фестиваля «Спасская башня» входит много дополнительных событий и специальных проектов.

Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России и Правительства Москвы в лице Департамента культуры столицы.

В 2023 году Проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.