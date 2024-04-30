Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

Жителей столичного региона во вторник, 30 апреля, ожидает переменная облачность, по области местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов.

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В Москве днем будет от 21 до 23 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 10. В Московской области днем прогнозируют от 19 до 24 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 7.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в пасхальные выходные в столичном регионе прогнозируются небольшие заморозки.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, что столица окажется в центре барического максимума 29 апреля. Этот феномен сформирует в регионе малооблачную, сухую и тихую антициклональную погоду, что поспособствует дальнейшему росту температурных показателей. Атмосферное давление в Москве будет превышать норму, а погода будет колебаться в диапазоне от 19 до 21 градуса тепла.