Жителей Москвы предупредили о лжекоммунальщиках

Жителей Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. Гражданам советуют проявлять осторожность.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал комитета городского хозяйства.

Как отметили в комитете, в праздничные дни сотрудники городских служб не проводят проверки и поквартирные обходы. В случае аварийной ситуации специалисты не приезжают без предупреждения.

Всю информацию о коммунальных проверках заранее публикуют на информационном стенде в подъезде дома и на сайте инженерных компаний.

Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети.