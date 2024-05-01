Жираф Самсон и тапир Сью из Московского зоопарка вышли в летний вольер

Равнинный тапир Сью и жираф Самсон из Московского зоопарка вышли в уличный вольер. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

«Наступили теплые дни, Самсона и Сью можно посмотреть в уличных вольерах. Правда, майская погода обманчива, а старички уязвимы для свежего ветра, поэтому их не всегда можно увидеть. Но когда тепло и безветренно, они гуляют с удовольствием. Если повезет, можно увидеть, как Сью переходит в свой вольер из здания. Ночует она пока еще внутри», – написала Светлана Акулова.

Она отметила, что зимнее помещение до осени закрыто для туристов, так как летом, когда посетителей много, в зале может возникнуть давка. «Красных панд сейчас можно увидеть на улице, а после 15 мая и бинтуронги переселятся в летние апартаменты», – подчеркнула Светлана Акулова.