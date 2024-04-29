Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка снова сведут для продолжения рода

Панд Диндин и Жуи планируют снова свести для продолжения рода в этом году. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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— Мы надеемся, что у нас все получится, раскрывать информацию мы не имеем права без согласования китайских коллег, но в этом году мы их соединим. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем. Все узнают, как этот процесс будет происходить, — рассказала она.

В зоосаде уже готовятся принимать специалистов, которые будут помогать работникам Московского зоопарка спаривать панд.

По словам гендиректора, у косолапых абсолютно разный характер: Жуи — простой рубаха–парень, добрый, приходит и все ломает, а Диндин — милая девочка с характером светской львицы, очень аккуратная.

Для панд создаются все условия комфорта в зоопарке. Работники также заботливо придумывают для животных новые занятия и развлечения. По их словам, пандам очень подошел московский климат, они любят снег, передает РИА Новости.

29 апреля для панды Катюши начался новый этап. Ее выпустили в уличный вольер Московского Зоопарка. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.