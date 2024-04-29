Как изменилась работа транспорта в 60 районах Москвы

В столице улучшили 28 маршрутов городского транспорта, добавили новые остановки, а еще на четыре направления вышли электробусы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В апреле мы внесли улучшения в работу наземного городского транспорта в 60 районах Москвы. На маршруты Т43, Т65, Т59 и № 587 вышло больше 40 современных российских электробусов. Продолжаем повышать комфорт и экологичность поездок пассажиров по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Так, маршрут С949 продлили до деревни Ямонтово. Теперь жители смогут быстрее добираться до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра.

Электробусы № 400, 400К и 400Т стали чаще останавливаться на Ленинградском и Пятницком шоссе. Здесь появились новые остановки.

Экологичный транспорт вышел на маршрут Т43. Он проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги по Ленинградскому шоссе до Хорошево-Мневников через 12 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД).

Кроме того, электробусы заменили автобусы на маршрутах № 587 и Т59. Поездки стали комфортнее для жителей пяти районов Москвы. Маршрут Т59 проходит через три станции метро и МЦК. Он соединяет станцию метро «Сокол» и Серебряный Бор. На электробусе № 587 можно доехать от станции метро «Бибирево» до станции Лианозово первого Московского центрального диаметра.

В Москве продолжает развиваться наземный транспорт — появляется все больше остановок и удобных маршрутов. Почти 120 городских направлений обслуживает более 1,6 тысячи электробусов.