Панде Катюше открыли доступ в уличный вольер

С наступлением тепла панде Катюше из Московского зоопарка открыли доступ в уличный вольер. Это уже второй важный рубеж в ее жизни. В марте маленькую обитательницу впервые выпустили в экспозиционный вольер павильона «Фауна Китая», отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

© Mos.ru

«С 8 марта Катюшу увидели больше 400 тысяч человек. Теперь желающие смогут понаблюдать, как она осваивает новую для себя территорию. Уличный вольер заранее модернизировали и адаптировали под нужды маленькой панды. Рекомендации по обустройству дал китайский зоолог, наблюдавший за детенышем в первые месяцы жизни», — рассказала Наталья Сергунина.

Для безопасности Катюши специалисты немного понизили уровень воды в бассейне. При этом за счет достаточно крупного размера водоема и постепенного увеличения глубины в нем будет комфортно и ее маме Диндин. К лету сотрудники зоопарка подготовили современную систему орошения, которая поддерживает подходящий уровень температуры и влажности.

Кроме того, специалисты заметили, что маленькая панда любит кататься с горки, потому для нее построили новую деревянную конструкцию. Как и основная часть всех элементов в вольере, она выполнена из неотполированных бревен. Это позволит детенышу легко забираться, чесаться и точить когти об кору.

Катюша появилась у пары Жуи и Диндин в августе прошлого года. Содержание больших панд — непростая задача. Ежедневно животным требуются медосмотры, тренинги и около 40 килограммов свежего бамбука. За ними постоянно ухаживают шесть человек: заведующий отделом «Фауна Китая», ведущий зоолог, ведущий зоотехник и киперы.