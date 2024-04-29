Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков попросил москвичей сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб.

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Он подчеркнул, что городские службы в выходные дни не работают, никаких поквартирных обходов не проводят и никогда не приходят без предупреждения. Поэтому если к вам в квартиру пришли граждане, представившиеся коммунальщиками, это мошенники.

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