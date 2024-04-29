Метеоролог предупредила о заморозках в пасхальные выходные в Москве

Небольшие заморозки прогнозируются в пасхальные выходные в столичном регионе. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в городе в последние дни апреля будет теплой и сухой. Температура воздуха поднимется до 20 градусов выше нуля.

— Волна холодной погоды придется на следующие, пасхальные выходные, в ночные часы температура воздуха может понизиться до нуля градусов, — написала Позднякова в Telegram-канале.

В некоторых местах возможны заморозки. Особое внимание на это стоит обратить дачникам, которые планировали высаживать рассаду теплолюбивых культур.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, что столица окажется в центре барического максимума 29 апреля. Этот феномен сформирует в регионе малооблачную, сухую и тихую антициклональную погоду, что поспособствует дальнейшему росту температурных показателей. Атмосферное давление в Москве будет превышать норму, а погода будет колебаться в диапазоне от 19 до 21 градуса тепла.