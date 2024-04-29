Собянин рассказал о строительстве электродепо «Южное» для Замоскворецкой линии

В столице продолжается строительство электродепо «Южное». Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, данное электродепо является одним из масштабных инфраструктурных объектов метрополитена. С его помощью будет проводиться техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии метро.

— Всего на его территории возведем 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тысяч квадратных метров, — отметил глава города.

В процессе строительства ведутся монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения. Также производится монтаж внутренних инженерных систем в главном здании и административных корпусах.

После завершения строительства электродепо «Южное» вместе с «Братеево» образуют самый большой в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов поездов метрополитена, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столице также строится электродепо «Столбово», с помощью которого смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание порядка трех десятков составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро.