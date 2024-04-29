Спортивный кластер расширят в Ново-Переделкине

На западе Москвы расширяют спортивный кластер. Для строительства новых объектов столица выделила инвестору землю в 0,63 гектара в ходе реализации проекта МаИП. Об этом в понедельник, 29 апреля, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В Ново-Переделкине в составе спортивного кластера «Арктика» работают различные спортивные объекты — ледовые арены, футбольные поля, тренажерные залы, бассейн, беговые дорожки, баскетбольная площадка и другие, — отметил министр.

Договор с инвестором заключен на пять лет, а предприятие должно построить новые объекты спортивного кластера, суммарная площадь которых составит 3,4 тысячи «квадратов».

Генеральный директор СК «Арктика» Александр Фисенко добавил, что уже завершилось возведение футбольного манежа и открытых площадок, теперь специалисты занимаются проектированием и последующим строительством отеля для спортсменов.

Жилой комплекс с социальной инфраструктурой планируется построить на месте бывшей промышленной зоны «Малино». На его территории появятся детский сад на 200 мест, школа для 400 учащихся и центр развития детского творчества. Также проект предполагает строительство торгово-развлекательного центра, куда войдет физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Еще один дом с бассейнами и ФОКом в центре столицы достроят уже в третьем квартире этого года.