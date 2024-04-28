Электробусы заменили автобусы на маршрутах т59 и № 587 в Москве

На двух маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы электробусы заменили автобусы. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— На маршруте т59 будут ежедневно работать 16 электробусов, а на № 587 — четыре современные машины. Они сделают поездки жителей пяти районов более комфортными и безопасными, — отметил руководитель столичного дептранса.

Ликсутов также добавил, что на сегодняшний день инновационная российская техника курсирует на почти 120 маршрутах города.

Маршрут т59 соединяет станцию метро «Сокол» и Серебряный бор. Он проходит через три станции подземки и Московского центрального кольца. А маршрут № 587 связывает станции метро «Бибирево» и станцию Московского центрального диаметра «Лианозово», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ликсутов также отметил, что Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта. За три месяца в парки Мосгортранса поступило свыше 200 современных электробусов, тогда как до конца года ожидается поступление еще около 600 единиц.