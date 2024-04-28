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Более 10 бесплатных кинопоказов проведет онлайн-кинотеатр Музея Победы в мае

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в мае более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Более 10 бесплатных кинопоказов проведет онлайн-кинотеатр Музея Победы в мае
© Вечерняя Москва

Так, в День весны и труда онлайн-зрителям покажут две комедии — «Весна» и «Свадьба с приданым». Зрители увидят на экране целую плеяду легендарных артистов — Любовь Орлову, Веру Васильеву, Рину Зеленую, Фаину Раневскую и многих других. Музыку к киноленте «Весна» писал Исаак Дунаевский, а к «Свадьбе с приданым» — Борис Мокроусов и Николай Будашкин.

3 мая в онлайн-кинотеатре представят фильм «Журналист». Драма повествует о том, как столичный молодой журналист влюбился в провинциальную девушку во время командировки. Фильм стал победителем Московского международного кинофестиваля в 1967 году. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки.

Кроме того, 3 мая в Музее Победы состоится премьера спектакля «Жить хочу», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. За основу работы взят текст Екатерины Антоновой, которая победила во всероссийском конкурсе народных сценариев.

Новости Москвы
Рина Зеленая
Екатерина Антонова
Борис Мокроусов
Вера Васильева
Исаак Дунаевский
Любовь Орлова
Фаина Раневская
Журналист