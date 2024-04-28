Более 10 бесплатных кинопоказов проведет онлайн-кинотеатр Музея Победы в мае

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в мае более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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Так, в День весны и труда онлайн-зрителям покажут две комедии — «Весна» и «Свадьба с приданым». Зрители увидят на экране целую плеяду легендарных артистов — Любовь Орлову, Веру Васильеву, Рину Зеленую, Фаину Раневскую и многих других. Музыку к киноленте «Весна» писал Исаак Дунаевский, а к «Свадьбе с приданым» — Борис Мокроусов и Николай Будашкин.

3 мая в онлайн-кинотеатре представят фильм «Журналист». Драма повествует о том, как столичный молодой журналист влюбился в провинциальную девушку во время командировки. Фильм стал победителем Московского международного кинофестиваля в 1967 году. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки.

Кроме того, 3 мая в Музее Победы состоится премьера спектакля «Жить хочу», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. За основу работы взят текст Екатерины Антоновой, которая победила во всероссийском конкурсе народных сценариев.