Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-3

На третьем маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» 29, 30 апреля, а также 4, 5, 10, 11 мая изменится расписание движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Во время ограничений на участке от станции Зеленоград — Крюково до Ленинградского вокзала будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры.

В связи с этим, в указанные даты на Ленинградском направлении с 13:30 до 15:30 не будут ходить поезда от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград — Крюково и обратно. С 13:30 до 15:15 не будет движения из столицы, а с 14:00 до 15:30 — из Зеленограда.

На Казанском направлении поезда будут следовать с увеличенным интервалом. Так, время ожидания может вырасти на 20 минут. Часть составов проследует по укороченным маршрутам от и до Казанского вокзала и станции Электрозаводская. Расписание пригородных поездов не изменится, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в дептрансе сообщили, что расписание следования поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги изменится с конца апреля по конец мая текeщего года. Причина тому — модернизация инфраструктуры нескольких станций.