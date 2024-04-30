Трек «Москва историческая» пройдет в пространстве столицы на выставке «Россия»

В пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» с 1 по 12 мая пройдет новый трек о столичной истории. Для гостей помимо цифровых шоу подготовили встречи с экспертами, а также викторины, мастер-классы и музыкальные вечера.

Участники смогут узнать больше об историческом наследии города и его сохранении. Эксперты выступят с лекциями об истории моды и ее эволюции, о русском театре и ключевых этапах развития сцены Москвы. Гости также узнают о том, как инновации помогают сохранять культурное наследия Москвы. А шеф-повар расскажет, как прогресс влияет на кулинарные традиции.

Участники проекта «Музыка в метро» выступят на сцене пространства Москвы с ежедневной программой «Москва весенняя». Среди них — джазовая скрипачка Вероника Ильинская, баянист Юрий Кабанов, мультиинструменталист Александр Кувизин и группа Fire String, передает официальный сайт мэра Москвы.

Проверить знания в онлайн-формате на диктанте «Московский код» можно до 4 мая. Посетить площадку проведения диктанта можно очно 28 апреля в павильоне № 58 «Земледелие» на ВДНХ, где работает музей славянской письменности «Слово», в музее-театре «Булгаковский дом», в Культурном центре ЗИЛ и в Музее Москвы.

26 апреля прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». По предварительным результатам в ней приняли участие более двух миллионов человек.