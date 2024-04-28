Парад ретроавтомобилей состоялся в Москве

В российской столице – Москве – прошел автопробег ретроавтомобилей ГАЗ-21. Событие посвятили Году семьи в России, а начался пробег с экспозиции легендарных «Волг», рассказал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Этот автомобиль в конце 50-х воплотил передовые мысли советских конструкторов. Именно на ГАЗ-21 появилась первая в Советском Союзе серийная автоматическая коробка передач. Правда, тогда техническую новинку оценили не все.

«В те годы масло, которое заливалось в автоматическую коробку передач, было плохого качества, и все старались ее убрать из автомобиля, попасть на завод и поменять на механическую», – отметил владелец ГАЗ-21 Дмитрий Быстров.

Дизайн новой «Волги» стал ярче, комфорт выше. Сегодня ГАЗ-21 назвали бы автомобилем бизнес-класса. «Волга» была главной роскошью для советского гражданина. Когда говорят о 21-й Волге, вспоминают фигурку оленя на капоте. Оригинальный декоративный элемент стал визитной карточкой автомобиля. В 1962 году от запоминающейся эмблемы решили отказаться – слишком травмоопасным был декор.

ГАЗ-21 был не каждому по карману. Рядовые граждане копили на Волгу по 5 лет. За автомобилем закрепился имидж «богемного». На Волге ездили партийные функционеры, руководители предприятий, известные артисты например Владимир Высоцкий. Служебная «Волга» была и у первого космонавта Юрия Гагарина. Это ее точная копия.

«Черная «Чайка», черная «Волга» обязательно ассоциировалась с каким-то статусом человека. Служебная машина у Юрия Алексеевича была черного цвета с серым салоном. Она полный аналог, за исключением, колес, они современные», – рассказала владелица ГАЗ-21 Ольга Певцаева.

ГАЗ-21 выпускали 14 лет до 1970 года. Культовый автомобиль стал символом эпохи, а также надежности советского автопрома. Спустя почти 70 лет 21-е «Волги» по-прежнему на ходу. В автопробеге участвуют 90 автомобилей. Большинство укомплектованы «родными» деталями.