Собянин рассказал о масштабной модернизации московских театров

За последние 10 лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 театров. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

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«Сейчас работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в “Хоре солистов”. В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал. Мастера возрождают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду», — написал Мэр Москвы.

Открытие центра запланировано в этом году.

Кроме того, недавно отреставрировали Театр эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр имени А.С. Пушкина и другие.