Названа особенность ливня, прошедшего в Москве 27 апреля

В столице зафиксировали редкое природное явление — мощный ливень, более свойственный лету, нежели весне. Об этом сообщил представитель центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Тишковец рассказал, что накануне в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 миллиметров осадков. Это 35% от всей месячной нормы.

«Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой "летней интенсивности"» — довольно редкое явление», — сказал синоптик.

По его словам, это рекордный показатель за последние 75 лет. Подобные мощные ливни отмечались только в 1976, 2004, 2013, 2017 и 2021 годах. При этом максимум наблюдался в 2013 году – 12,5 мм осадков.

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что на предстоящей неделе в нескольких регионах будут заморозки.