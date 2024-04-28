Собянин: Будет создан удобный выезд с Южной рокады на МСД

Участок, соединяющий Южную рокаду и Московский Скоростной Диаметр (МСД), готов почти на 70 процентов. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Соединение пройдет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. По словам главы города, уже закончили постройку трех путепроводов, еще четыре — в процессе строительства.

На путепроводе на съезде с МСД специалисты подготавливают местность к укладке асфальта. На дороге через Кантемировскую улицу проходят работы по строительству опор.

На двух путепроводах, которые будут проходить через Пролетарский проспект, собирают пролеты. На участке планируют построить три подземных перехода и новые тротуары.

При завершении строительства и запуске движения МСД у водителей появится удобный выезд с Южной рокады, что позволит улучшить транспортное обслуживание района Москворечье-Сабурово.

— Саму Южную рокаду планируем закончить полностью до конца 2024 года, — передает мэр в своем Telegram-канале.

11 апреля стало известно, что строительство тоннеля на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» завершено на 70 процентов.