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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Причина — предстоящие майские праздники. Заммэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что эта мера предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Также в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы отмечается, что на объектах жилого и нежилого фонда установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
© РИА Новости

Вплоть до 12 мая специалисты будут уделять особое внимание уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий.

Новости Москвы
Петр Бирюков
Москва