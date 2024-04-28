Около Музея Победы стартовал автопробег к 9 Мая

Автопробег "Огонь памяти", приуроченный к 9 Мая, стартовал в воскресенье у московского Музея Победы. Об этом ТАСС сообщили в музее.

"Пробег стартовал!" - сообщили организаторы.

Они напомнили, что пробег приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - в этом году он проходит под лозунгом "Партизанскими тропами к Великой Победе".

"Сегодня мы с вами находимся в мемориальном комплексе на Поклонной горе. Это центральное место, где отдается дань уважения всем тем, кто завоевал Великую Победу. Именно отсюда, с Поклонной горы, уходили батальоны дивизии народного ополчения на защиту Москвы. Очень символично, что вы проедете дорогами нашей славы, проедете теми городами, которыми шли наши солдаты, освобождая нашу Родину от нацизма", - сказал в своем выступлении заместитель генерального директора Музея Победы Федор Смуглин. "Участникам автопробега предстоит преодолеть более 2 600 км. Они посетят более 40 мест боевой славы, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями городов и населенных пунктов", - отметили в Музее Победы.

Там добавили, что пробег пройдет частично по территории Белоруссии - так, участники будут держать путь через Московскую, Калужскую, Смоленскую, Могилевскую, Витебскую, Брестскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области.

Ожидается, что автопробег завершится 4 мая возле мемориального комплекса "Штыки" - памятника защитникам Москвы в Зеленограде.