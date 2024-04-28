Более 20 тыс. бегунов выйдут на старт Московского полумарафона

Более 20 тыс. человек примут участие в Московском полумарафоне, который пройдет с 28 по 29 апреля. Об этом журналистам рассказал директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов.

"В 2014 году на старт Московского полумарафона вышло около 1 600 участников, в 2024 году количество участников превышает 20 тыс. человек, - сказал Тарасов. - Они выйдут на старт не только на дистанции 21,1 км, но и на 5 км, будут и детские забеги". "У нас шикарная спортивная программа, в сегодняшней программе забег на 5 км, чуть позже пройдут детские забеги. Завтра пройдет старт на 21,1 км. В этот день побегут и корпоративные команды, пройдут и студенческие забеги", - добавил директор мероприятия.

По словам Тарасова, беговое сообщество в России растет из года в год.