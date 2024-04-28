Парковка в Москве в первые майские праздники будет бесплатной

Жители столицы смогут парковать транспорт бесплатно в период первых майских праздников. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.

Москвичам напомнили, что оставлять машину бесплатно можно будет 29 и 30 апреля, а также 1 мая на всех улицах города.

Платная стоянка 28 апреля будет только там, где тарифы составляют 380 и 450 рублей в час, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 3 по 5 мая на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) будет изменен график движения поездов. Часть поездов будет следовать укороченным маршрутам. Интервал движения на МЦД-1 3 и 4 мая будет составлять 30 минут, а с 4 по 5 мая увеличится до 1,5 часов.

Доктор экономических наук и профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, что майские праздники в России традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, проведением времени с семьей, друзьями и готовкой шашлыков. Однако затраты на такой вид досуга постоянно увеличиваются. По ее словам, отдых на природе на компанию из четырех–пяти человек в Подмосковье обойдется в 10–12 тысяч рублей.