Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль «Пасхальный дар»

Фестиваль «Пасхальный дар» расширил географию проведения в два раза. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мероприятия пройдут более чем на 60 площадках, включая традиционные места проведения в парках и прихрамовых зонах столицы.

28 парковых зон подготовили программу выступлений из 55 музыкальных номеров и 80 тематических мастер-классов. Гостей ожидают театральные программы, спортивные активности и праздничные фотозоны, сообщили в личном блоге мэра Москвы.

5 мая начнется пасхальный день у храмов Москвы. Участников ждут экскурсии и концерты. Желающие могут попробовать себя в звонарном искусстве и сделать памятные сувениры своими руками.

На Тверской площади пройдет благотворительный базар, где можно купить сувениры, сделанные НКО.

Во время проведения мероприятий можно поддержать участников специальной военной операции, отправив кондитерские изделия, средства личной гигиены и мужские подарочные наборы.

С 28 апреля по 12 мая гости выставки-форума «Россия» на ВДНХ смогут посетить проект «Сделано в Москве». В преддверии Пасхи там проведут занятия по декорированию пасхальных яиц с помощью акварели и мозаики.