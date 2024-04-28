Кремль и Александровский сад украсили цветами к майским праздникам

Садовники Управления делами президента Российской Федерации завершили весенние "полевые" работы, высадив в Кремле и Александровском саду более 10 тыс. цветов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Управделами, "на территории Кремля уже цветут 30 тыс. виол различных оттенков". Еще 40 тыс. виол украсили Александровский сад возле мемориала воинской славы. Эта клумба традиционно выполнена в цветах российского триколора.

Также "на клумбах в Кремле и Александровском саду было высажено 14 тыс. тюльпанов, которые полностью распустятся к 9 Мая", отметили в пресс-службе.

Виола для первого после зимы оформления кремлевских клумб выбирается потому, что это единственные цветы, выдерживающие так называемые возвратные заморозки, от которых погибают остальные однолетники. В конце мая цветочное оформление будет изменено - садовники высадят бегонию и другие летние однолетники. Луковицы тюльпанов высаживаются осенью, а весной специалисты "колдуют" над взошедшими цветами, чтобы они расцвели к празднику.

В Кремле и Александровском саду площадь зеленых насаждений превышает 15 га. Это газоны, цветники, хвойные и лиственные деревья, декоративные и цветущие кустарники.