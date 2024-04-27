В столице подвели итоги олимпиады «Не прервется связь поколений»

Более 10 тысяч школьников и студентов колледжей столицы присоединились к XI Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений — 2024».

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Для участия дети подготовили исследовательские проекты. В зависимости от выбранной темы, они изучали биографии ветеранов, семейные реликвии, музейные экспонаты или памятники героям Великой Отечественной войны. Объектом их исследований также стали работы журналистов, которые занимались освещением военных событий.

— Олимпиада «Не прервется связь поколений» уже 10 лет решает важную задачу исторического просвещения. Она дает возможность нашим школьникам и студентам взглянуть на историю своей страны через судьбы разных людей: ветеранов, ученых, спортсменов, журналистов и, конечно же, членов своей семьи. При подготовке материалов, разработке проектов и составлении инфографики у учащихся возникает связь с эпохальными событиями и появляется ощущение принадлежности к судьбе своей страны, — отметила директор Московского центра воспитательных практик Мария Андрианова.

Свыше 260 старшеклассников и студентов колледжей, которые получили наивысшие оценки за свои работы, были приглашены для участия в заключительном этапе олимпиады — научно-практической конференции.

На базе Музея Победы, в свою очередь, 27 апреля началась международная патриотическая историко-просветительская акция «Диктант Победы».