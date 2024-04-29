Москвичам предсказали разочарование в погоде на майские праздники

После теплого конца апреля погода в столице в начале мая испортится, предсказал у себя в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Она [погода] сделает разворот на 180 градусов и после очень теплых финальных дней апреля без всякой жалости отбросит нас назад в раннюю весну», — поделился синоптик.

Так, в среду, 1 мая, ожидается дождь. Во вторник, 2 мая, и среду, 3 мая, в ночное время похолодает до отметок 0−5 градусов, днем ожидается 7−12 градусов. Холодная погода с вероятностью ночных заморозков продлится до начала следующих длинных выходных 9 мая. По словам синоптика, вероятность ночных заморозков в эти дни окажется почти 100-процентной, а дневные температуры не поднимутся выше 4-9 градусов тепла. В воскресенье, 5 мая, и понедельник, 6 мая, нельзя исключать мокрый снег, резюмировал специалист.

Синоптик назвал редким для Москвы прошедший в субботу ливень

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал в России теплое лето с температурой на уровне или выше нормы. Так, температура воздуха преимущественно выше нормы ожидается на европейской территории России, на севере, северо-западе, на севере Урала, а также на севере Сибири и в Якутии.