Отопительный сезон в Москве завершен

Столичную систему теплоснабжения перевели на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию Мэра Москвы уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок — до 25 августа», — отметил Петр Бирюков.

Одно из важных направлений подготовки к следующему отопительному сезону — гидравлические испытания теплосетей. Они начнутся в мае. Во время работ в домах временно отключат горячее водоснабжение.

Главная задача — выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Сотрудники ПАО «МОЭК» проведут гидравлические испытания свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Во время летних работ в системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонт внутридомовых теплоснабжения и горячего водоснабжения.