Московский зоопарк показал удивленную праздничным графиком Катюшу

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 27 апреля, поделилась снимком негодующей из-за длинной рабочей недели малышки-панды Катюши.

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На фотографии медвежонок стоит в экспозиционном вольере с веткой бамбука в лапке и удивленным выражением мордочки. Катюша приоткрыла рот и замерла в недоумении. Видимо, даже пандам бывает сложно работать по шесть дней.

— Когда поняла, что суббота — тоже рабочий день, — следует из подписи к публикации.

На этой неделе Светлана Акулова опубликовала видео с плотным дневным перекусом панды Катюши. В ролике китайский медвежонок сидит в экспозиционном вольере и неторопливо ест большую ветку бамбука. Катюша с интересом покусывает листочки растения, осторожно держа стебелек бамбука в лапках.

Кроме того, гендиректор зоосада также разместила ролик с Катюшей, который удалось заснять ее подписчикам. На кадрах медвежонок с особым интересом исследует новую бамбуковую лесенку. Сначала панда обнюхивает ее, после чего заходит сзади и пытается забраться по конструкции.