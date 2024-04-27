Синоптик рассказал, когда закончится дождь в Москве

Первые майские праздники в Москве будет сопровождать хорошая теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист сообщил, что после первых майских праздников последуют кратковременные дожди и похолодание. Однако уже к Пасхе в столицу снова вернется тепло. В субботу, 27 апреля, дожди должны закончиться, и предстоящие за ней выходные ожидаются очень теплыми.

— Температура воздуха в выходные дни днем будет 16–18 градусов. В воскресенье ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало, — рассказал Ильин.

Кроме того, синоптик в беседе с «ВМ» поделился прогнозом погоды на День Победы 9 мая.

С 1 мая в столичном регионе сформируются благоприятные погодные условия. Средняя температура воздуха в первые дни месяца будет составлять 20 градусов выше нуля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, он поделился прогнозом на лето. По словам Вильфанда, по всей стране ожидается теплые месяцы, но в северных регионах температура будет превышать допустимые показатели, а на остальной территории России погода будет близка к среднему значению.