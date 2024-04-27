Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля

В ближайшее время в Москве ожидается ливневый дождь. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидается ливневый дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, — следует из публикации в Telegram-канале.

МЧС в свою очередь призвало москвичей и гостей столицы снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, парковать автомобили вдали от деревьев и не укрываться под ними.

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что во второй половине недели прогнозируется ухудшение погодных условий.

С 1 мая в столичном регионе сформируются благоприятные погодные условия. Средняя температура воздуха в первые дни месяца будет составлять 20 градусов выше нуля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.