Горячую воду начнут отключать в Москве с 14 мая

Горячую воду в Москве начнут отключать с 14 мая. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

По его словам, узнать сроки отключения горячего водоснабжения в конкретном доме можно на портале mos.ru.

— После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать, — объяснил он.

Бирюков добавил, что все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

С 27 апреля в столице начнут отключать отопление.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале подготовки столицы к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы будут проводить профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, а также оборудования котельных, центральных тепловых пунктов.