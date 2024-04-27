В Москве завершается отопительный сезон

Отопительный сезон подходит к завершению в столице. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сначала специалисты отключат отопление в жилых зданиях, затем в образовательных и медицинских учреждениях, а затем в промышленных и административных зданиях. Решение об этом принимается, когда устанавливаются необходимые температуры воздуха.

— Начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов, — отметил Бирюков, слова которого приводит Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале подготовки столицы к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы будут проводить профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, а также оборудования котельных, центральных тепловых пунктов.

В столице также перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на летний режим работы.