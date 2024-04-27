Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу

В субботу, 27 апреля, москвичей ожидают дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам специалиста, в начале дня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона, а около полудня регион пересечет холодный атмосферный фронт.

«Погода облачная, пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня местами ливневого характера с грозами. Днем в Москве плюс 14 — плюс 16, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла», — отметил он.

Леус также подчеркнул, что скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В центре погоды «Фобос» также прогнозируют рост атмосферного давления. Там подчеркивают, что к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба. Данное значение выше нормы.

Песок из Сахары долетел до Москвы

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 27 мая по 1 апреля, жителей Москвы ждет достаточно теплая погода, в некоторые дни температура будет достигать июньских значений.