Музей ЗИЛ в Москве объявил о закрытии из-за подорожавшей аренды

Столичный музей ЗИЛ объявил о закрытии из-за подорожавшей в пять раз аренды. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

— Мы открыли этот небольшой музей прежде всего для того, чтобы Вы, придя в него, ощутили мощь и силу нашей страны, ее прошлого, настоящего и будущего. Завод — это почти вся жизнь для десятков тысяч работников, их детей и внуков, это воспоминания о юности и гордость за общее дело. Сохраняя историю, передавая ее своим детям, мы учим их работать над ошибками, которые совершили взрослые и идти вперед, основываясь на опыте предыдущих поколений, — говорится в сообщении.

На официальном сайте музея говорится, что последним его рабочим днем станет воскресенье, 12 мая.

При этом в рамках проекта «Приближение. История в деталях» в красногорском филиале Музея Победы 24 апреля открылась новая выставка. В экспозицию включили элементы экипировки солдат, включая форменную морскую рубашку образца 1929 года, фуражку-бескозырку с белым парадным верхом и флотской лентой из сусального золота и многие другие.