В Московском регионе началась гроза

Гроза началась в Московском регионе. О молниях и громе, сопровождаемых дождем, сообщают корреспонденты ТАСС, находящиеся на северо-западе и севере Подмосковья, в частности, в Дубне, Долгопрудном и Химках. Видны "засветки" и в столичных районах Строгино и Митино. Дождь без грозы, прошел на юго-востоке области - Жуковском, Люберцах и Раменском.

Синоптики Гидрометцентра РФ некоторое время назад распространили экстренное предупреждение о том, что в ближайшие часы, а также в ночь на субботу, 27 апреля, "в отдельных районах Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 12 - 17 м/с". При этом в регионе продолжает действовать желтый погодный уровень, символизирующий потенциально опасные метеорологические условия.

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии ранее также предупреждали о возможной грозе с ливнем и усилением ветра. Здесь попросили граждан быть в непогоду внимательными на улице.