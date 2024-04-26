Синоптик Ильин пообещал отличную погоду в Москве на майских праздниках

В первые майские праздники в Москве ожидается очень хорошая теплая погода без осадков, затем последуют кратковременные дожди и похолодание, а к Пасхе в город снова вернется тепло. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, в первые майские праздники в столице будет отличная погода: дожди закончатся в субботу, 27 апреля, и предстоящие выходные будут очень теплыми.

— Температура воздуха в выходные дни днем будет 16–18 градусов. В воскресенье ночью станет прохладно, температура понизится до 5–7 градусов, потому что облаков на небе будет мало, — пояснил Ильин.

Синоптик отметил, что 28 апреля начнется резкий рост атмосферного давления. В понедельник и во вторник оно вырастет до 767 миллиметров ртутного столба. При этом на фоне области высокого давления дождей точно не будет, потому что погода будет определяться антициклоном. Температура воздуха вырастет до 20–22 градусов тепла днем, ночью составит 5–10 градусов выше нуля.

В праздничный день, 1 мая, погода внесет некое разнообразие: появятся кучево-дождевые облака. Но в столице дождя не будет, осадки ожидаются на севере Московской области, подчеркнул специалист.

— Температура в среду днем вырастет до 24 градусов тепла, а в ночные часы она составит от 7 до 12 градусов из-за облачности, — рассказал собеседник «ВМ».

В короткий период рабочих дней начнутся дожди, предупредил эксперт:

— В четверг и пятницу в столице будут идти дожди. Но температура воздуха останется высокой — около 20 градусов тепла. В пятницу ночью ожидается от 7 до 10 градусов, а днем похолодает примерно на 10–12 градусов из-за холодного фронта. В субботу днем в Москве будет от 11 до 16 градусов тепла.

На Пасху, 5 мая, в город вернется тепло, дождей не ожидается. Температура днем составит около 20 градусов тепла, ночью — около 8 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет расти, а ветер будет умеренным.

В понедельник, 6 мая, погода будет теплой, температура будет держаться примерно на том же уровне, что и днем ранее. Во вторник и среду похолодает, но температура от 13 до 17 градусов продержится до 9 мая, осадков не ожидается.