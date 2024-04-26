Названа дата отключения отопления в Москве

Стал известен ответ на многочисленные вопросы москвичей - читателей "Российской газеты": когда отключат отопление? Мол, в квартирах дышать нечем, жарко, да и температура уличного воздуха давно подходит для завершения зимнего сезона. Как сообщает заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, первые отключения отопления начнутся 27 апреля.

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"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 27 апреля, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения столицы на летний режим работы, - отметил Петр Бирюков. - В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов".

Отключение отопления будут проводить поэтапно. Сначала отключат жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, словом, все социальные объекты. Затем очередь дойдет до промышленных и административных зданий.

"По указанию Мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа, - подчеркнул Петр Бирюков. - Одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон".

Напомним, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения перекладывают трубопроводы с применением современных технологий, ведут ремонт и профилактические работы на других объектах.