Киноклуб Музея Победы пригласил на бесплатные показы в мае

В мае в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы покажут четыре новых фильма. Об этом в пятницу, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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— Каждый четверг москвичи и гости столицы могут бесплатно посмотреть на большом экране кинофильмы — лидеры отечественного проката, лауреатов различных премий и фестивалей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что перед каждым показом фильм представит ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.

Так, например, в День Победы зрители увидят фильм «Блиндаж» По сюжету, во время раскопок герои фильма находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год. Таким образом картина становится военным приключением в стиле «Мы из будущего».

Заключительный показ состоится 30 мая. В этот день покажут мелодраму Антона Коломейца «Свет». Картина получила слоган «Без прошлого нет настоящего».

Кроме того, Музей Победы в период с 20 по 26 апреля по давней традиции стал одной из площадок Московского международного кинофестиваля. Показы кино проходили в кинотеатре музея «Поклонка».