Московский зоопарк рассказал о камышовом коте Заури

Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 26 апреля, рассказала о камышовом коте Заури, проживающем в зоосаде.

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По словам сотрудников зоопарка, представитель кошачьих наиболее активен в утренние и дневные часы. Он занесен в Красную книгу России — в стране проживает только 500 особей камышового кота.

— В отличие от домашней кошки, камышовый кот любит купаться, предпочитая погружаться в воду с головой. По одной из версий, мотивы такого поведения — это уничтожение запаха хищника, поскольку он отпугивает добычу во время охоты, — следует из публикации в Telegram-канале.

Когда же камышовому коту грозит опасность, он предпочитает прятаться в норах. Однако хищник не роет их самостоятельно — он затаивается в брошенных лисами и барсуками убежищах.

Приход тепла и солнечных дней порадовал манула Тимофея из Московского зоопарка. Хищник стал чаще выходить на прогулки. Записью такого променада в конце марта поделились сотрудники природной территории. На кадрах можно увидеть, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера.