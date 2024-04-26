Участок улично-дорожной сети реконструируют на северо-востоке Москвы

Участок улично-дорожной сети реконстрируют в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом в пятницу, 26 апреля, рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

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По ее словам, между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост. Также специалисты реконструируют участки улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры.

— Проект планировки предусматривает реконструкцию 500 метров дороги, в том числе строительство моста протяженностью 50 метров. Это позволит повысить пропускную способность участка в «часы пик» и ликвидировать эффект «бутылочного горлышка», — рассказала она.

Княжевская уточнила, что строительные работы будут вестись за счет средств городского бюджета.

Одним из ключевых дорожных проектов столичных властей является завершение строительства автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. О том, как идет строительство магистрали, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.