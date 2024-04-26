Собянин рассказал о работе сезонных ярмарок выходного дня в Москве

В столице с февраля работают сезонные ярмарки выходного дня.

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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Продукцию на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Все товары проверяют столичные специалисты. На месте работает 18 передвижных лабораторий", - подчеркнул он.

Как подчеркнул мэр столицы, ярмарки расположены около станций метро и общественного транспорта. Они работают с пятницы по воскресенье, с 08:00 до 20:00 мск.

Собянин также отметил, что раньше ярмарки выходного дня были открыты только в теплое время года, но в 2024 году благодаря павильонам начали работать уже в феврале и будут действовать круглый год.