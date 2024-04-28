Москвичам рассказали о погоде 28 апреля

Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в столице в воскресенье, 28 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, по области – от 14 до 19 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице понизится до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

Ранее в городском хозяйстве Москвы рассказали, что более 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы 27 апреля с 10:00 до 11:00. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что 1 мая в Москве прогнозируется комфортная погода. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, однако 2 мая она начнет понижаться, добавил синоптик.