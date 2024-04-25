Москва выставила на торги 88 парковочных мест в Северном Измайлово

В наземном многоуровневом паркинге в столичном районе Северное Измайлово выставили на торги 88 парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

«На городских торгах регулярно реализуются парковочные места на автостоянках в разных районах столицы. Например, в начале июня приобрести машиноместа рядом с домом смогут жители Северного Измайлово. Всего доступно 88 лотов. Они расположены в многоуровневом наземном паркинге. Заявочные кампании завершатся в период с 23 по 29 мая», – цитируется в тексте руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Уточняется, что паркинг находится по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 20а, стр. 1. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на Щелковское шоссе и МКАД. Рядом есть вся необходимая автолюбителям инфраструктура: АЗС, автосервисы, пункты шиномонтажа и техосмотра, магазины автозапчастей и сопутствующих товаров, добавили в пресс-службе.

Онлайн-аукционы пройдут с 3 по 7 июня.