Театральный фонтан у Большого театра подготовили к новому сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому сезону Театральный фонтан, расположенный на площади перед Большим театром. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Традиционно сезон фонтанов стартует в столице в конце апреля. Сотни сооружений включат почти одновременно, с разницей в половину минуты. Вновь начнет работать и Театральный фонтан, который был установлен еще в XIX веке. Его комплексно реконструировали в 1997 году. После минувшей зимы Театральный фонтан промыли.

— Работы прошли в рамках месячника по благоустройству, их выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством, — приводит слова Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

При подготовке к весне специалисты промыли фонтан «Золотой колос» на ВДНХ. Для его очистки задействовали альпинистов.

Также специалисты промыли фонтан «Каменный цветок» после зимнего сезона. Мастера очистили мозаичные элементы мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промыли аппаратами высокого давления.