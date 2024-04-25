На западе Москвы обновят пять крупных общественных пространств

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем обновлении пяти крупных общественных пространств на западе столицы. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

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Как отметил Собянин, благоустройство проведут в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарёво-Никулино.

В ходе работ построят спортивные объекты, детские игровые зоны, прогулочные маршруты, велопарковки, площадки для выгула собак, современные воркаут-комплексы и многое другое.

«В результате комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч москвичей», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что жители Москвы выберут концепцию благоустройства восьми общественных пространств.